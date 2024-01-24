MSÜ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek? (2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihi)

2024 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri, başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan MSÜ başvuru kılavuzu sonrasında başvuru tarihleri belli oldu. Peki, MSÜ başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitecek?
MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. MSÜ başvuru ücreti bu yıl 295 TL olarak belirlendi.
MSÜ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU VE SINAV DUYURUSU
ÖSYM'Dden yapılan açıklamada; "2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 3-30 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvuruların 3 Ocak 2024 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2024-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2024-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir." denildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Milli Savunma Üniversitesi
- Msü
- Başvuru