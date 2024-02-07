MSÜ geç başvuruları başladı: 2024 MSÜ geç başvuru işlemi nasıl yapılır? (ÖSYM AİS başvuru ekranı)

2024 MSÜ sınavı için geç başvurular başladı. ÖSYM tarafından 3 Mart tarihinde yapılacak olan sınav öncesinde başvuruda bulunamayan adaylar için geç başvuruları bugün sona erecek. Peki, MSÜ geç başvurusu nasıl yapılacak?



MSÜ GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



Adaylar başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 7 Şubat 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve Mobil Uygulamasından 7 Şubat 2024 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecek.

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