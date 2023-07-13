MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ mülakatları ne zaman bitecek?

2023 MSÜ mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Üniversitesi tarafından 5 temmuz'da başlayan mülakat süreci 4 Ağustos'ta sona erecek. Peki, MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?



MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?



Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada;



"1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.



2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.



a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,



b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,



c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.



ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.

MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra MSÜ mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.



Ancak sınav sonuçları hakkında henüz bir duyuru gelmedi.