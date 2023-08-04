MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 MSB MSÜ sözlü sınav sonuçlarında

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) mülakat sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 5 Temmuz'da başlayan MSÜ mülakatları bugün sona eriyor. MSÜ mülakatlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrilecek. Peki, 2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 MSB MSÜ sözlü sınav sonuçlarında

2023 mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 4 Ağustos'ta tamamlanacak olan MSÜ mülakat aşamasının ardından gözler MSB'nin sonuç duyuruna çevrildi. Peki, MSÜ sözlü ne zaman açıklanacak?

MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona eriyor. Sınavlar tamamlandıktan sonra MSÜ mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.

Ancak sınav sonuçları hakkında henüz bir duyuru gelmedi.

MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 MSB MSÜ sözlü sınav sonuçlarında - 1

2023 MSÜ MÜLAKAT TAKVİMİ

Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada;

"1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.

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