MSÜ sınav giriş belgesi erişime açıldı (MSÜ sınav yeri sorgulama)

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. MSÜ sınav giriş belge belgesi hakkında merak edilenler...

NTV 05.06.2020 - 09:01

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MSÜ sınav giriş belgeleri erişime açıldı!

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020 MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet  adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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