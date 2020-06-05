MSÜ sınav giriş belgesi erişime açıldı (MSÜ sınav yeri sorgulama)

NTV 05.06.2020 - 09:01
MSÜ sınav giriş belgeleri erişime açıldı!
14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020 MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
2020-MSÜ Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/5sLANQFqDh pic.twitter.com/92rxPjjqMs— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 4, 2020
14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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