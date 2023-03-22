MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav takvimi)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 MSÜ sınavı öncesinde, öğrenciler sınav giriş yerlerini öğrenmek için sorgulama yapmaya başladı. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav takvimi)

2023 MSÜ sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askeri öğrenci adayları tarafından araştırılmaya devam ediyor.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2 Nisan tarihinde tarafından uygulanacak olan 2023 MSÜ sınavının sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl MSÜ sınav giriş yerleri, söz konusu sınavdan 10 gün önce belli olmuştu.

Buna göre; 2023 MSÜ sınav giriş yerlerinin 24-25 Mart tarihlerinde erişime açılması bekleniyor.

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MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav takvimi) - 1

2023 MSÜ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Üniversitesi Askeri Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

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