MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM MSÜ sınav takvimi)

2023 MSÜ sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askeri öğrenci adayları tarafından araştırılmaya devam ediyor.



MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?



2 Nisan tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2023 MSÜ sınavının sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl MSÜ sınav giriş yerleri, söz konusu sınavdan 10 gün önce belli olmuştu.



Buna göre; 2023 MSÜ sınav giriş yerlerinin 24-25 Mart tarihlerinde erişime açılması bekleniyor.

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