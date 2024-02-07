MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ sınav giriş belgesi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askeri öğrenci olmak için sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merak ediliyor. Her yıl sınav tarihinden önce açıklanan MSÜ sınav yerleri için net tarih sorgulanıyor. İşte, 2024 MSÜ sınav giriş belgesinde son durum...



2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.



MSÜ sınav giriş belgelerinin ise sınavdan 10 gün önce yani şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.



Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu.