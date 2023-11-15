MSÜ sınavı başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM MSÜ sınav ve başvuru tarihleri)

2024 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri, askeri öğrenci olmak için hazırlanan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan yeni yılın sınav takvimiyle birlikte, MSÜ başvuru tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.



2024 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında, MSÜ başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2024 MSÜ başvuruları 3-30 Ocak tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Geç başvurular ise 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınav tarihi de belli oldu.



Buna göre; 2024 MSÜ sınavı 3 Mart 2023 tarihinde yapılacak.