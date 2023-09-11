MSÜ sınavı ne zaman? İşte 2024 MSÜ takviminde son durum

TSK bünyesinde çalışma hayali kuran gençlerin katılım sağladığı MSÜ oturumu, 2024 yılında ÖSYM tarafından organize edilecek. Yeni yılın başlamasına haftalar olmasına rağmen, okulların açılması ile lise son sınıf öğrencileri MSÜ 2024 takvimini sorgulmaya başladı. İşte, 2024 MSÜ takviminde son durum



2024 MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?



2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı.



2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak-7 Şubat 2023 tarihleri arasında alınmıştı.



2023-MSÜ oturumu ise 2 Nisan'da organize edildi.



Gelecek yılın başvuru ve sınav tarihlerinin de benzer dönemlerde olacağı tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

