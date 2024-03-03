MSÜ soru ve cevapları yayımlandı (2024 ÖSYM MSÜ soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranı)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının sona ermesiyle birlikte gözler soru ve cevapların yayımlanacağı saate çevrilmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında MSÜ soru ve cevap anahtarı erişime açıldı.



Sınav, 81 il, 108 sınav merkezinde 1747 bina ve 33 bin 353 salonda düzenlendi. MSÜ'ye başvuran 736 bin 894 adaydan 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek adaylardan oluştu. Sınavda 96 bin 475 kişi görev aldı.

MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI 2024 MSÜ sınavının sona ermesiyle birlikte soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyordu. Saat 13.00'da sona eren MSÜ sınavından kısa bir süre sonra soru ve cevap anahtarı yayımlandı. MSÜ SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN