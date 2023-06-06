MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MSB MSÜ tercih sonuçları sorgulama)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından sorgulanmaya devam ediyor. Askeri öğrenci olabilmek için tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, MSÜ tercih sonuçları için geri sayıma başladı. Peki, 2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MSB MSÜ tercih sonuçları sorgulama)

2023 tercih sonuçları, askeri öğrenci olabilme hayaliyle tercih işlemlerini tamamlayan kişiler tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak MSÜ tercih sonuçları için tarih bilgisi merak ediliyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu haziran ayının üçüncü haftası açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 MSB MSÜ tercih sonuçları sorgulama) - 1

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

(MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak.

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