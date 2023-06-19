MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları, 29 Mayıs'ta tamamlanan tercih işlemlerinin ardından askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 20 Haziran tarihinde açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl hangi tarihlerde açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bakanlığı () tarafından açıklanacak olan 2023 tercih sonuçları için geri sayım başladı. 'nde hayatını sürdürmek ve daha sonrasında yaşamına asker olarak devam etmek isteyenlerin katılım sağladığı MSÜ tercihlerinin ardından sonuçlar için bekleyiş başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran'da erişime açılmıştı.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayının son haftalarına doğru açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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