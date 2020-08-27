Musa Dinç'in yazdığı 'Gül ve Düşün' isimli kitap MEB onaylı değil

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, bugün medyaya yansıyan "Gül ve Düşün" isimli hikaye kitabı üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik ortaya atılan iddialar üzerine bilgilendirme yapıldı.



Bilgilendirmede, "Milli Eğitim Bakanlığı, yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik, hikaye kitabı kategorisindedir, bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir" ifadesine yer verildi.



Bakanlığın bilgilendirmesinde "Gül ve Düşün" isimli kitabın MEB onaylı olmadığı vurgulandı.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



''Sosyal medyada ve bazı basın organlarında 'Gül ve Düşün' isimli çocuk kitabında yer alan kabul edilemez ifadeler ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.



Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, konuyu 26.08.2020 tarihi itibariyle Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nda resen incelemeye almıştır. Kitabın içeriğinin çocuklarımızın psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiş ve adı geçen kitap ile ilgili muzır ve müstehcen olduğu yönünde karar ivedi bir şekilde alınmıştır.



Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir.''



EĞİTİM-BİR-SEN'DEN KİTAP İÇİN SUÇ DUYURUSU



Öte yandan Eğitim-Bir-Sen, yüz kızartıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle "Gül ve Düşün" isimli kitabın yazarı Musa Dinç ve yayınevi hakkında suç duyurusunda bulundu.



Sendikadan yapılan açıklamaya göre, kitabın varsa kütüphanelerden toplatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, yapılması düşünülen etkinliklerin de iptal edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu.



Bakanlıklara gönderilen yazıda, kitapta, yetişkinler tarafından dahi hicap duyulmasına neden olacak gayriahlaki ifadelerin, toplum ahlakını zedeleyen, ağza alınmayacak müstehcen cümlelerin, ancak pornografik yayınlarda yer alabilecek türden iğrenç betimlemelerin yer aldığına dikkat çekildi.



Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:



"Adı geçen (sözde) çocuk kitabının masallar etiketi altında çocuk yayınları kategorisinde satışa sunulması, çocukların erişimine bu kadar kolay bir şekilde açık olması, çocukların ahlaki, fiziksel, zihinsel ve pedagojik gelişimlerine telafisi mümkün olmayan zararlar verecek mahiyette olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Bu nedenle, bahse konu (sözde) kitap hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmiş bir onay varsa kaldırılması, okul kütüphanelerinde bulunması halinde kütüphanelerden çıkarılması noktasında bakanlık taşra teşkilatının uyarılması; yazarın kaleme aldığı diğer kitapları hakkında da inceleme yapılması ve yazarın bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarının öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerine katılımına izin verilmemesi için gereken yapılmalıdır."



Savcılığa kitabın yazarı ve yayınevi hakkında yapılan suç duyurusunda ise, TCK’nın 226. maddesi uyarınca "basın-yayın yoluyla müstehcen ürünlerin çocukların görüp duyabileceği şekilde alenileştirilmesi" suçu kapsamında kamu davası açılması, söz konusu materyallerin toplatılarak tedavülden kaldırılması, internet ortamında dağıtılmasının engellenmesi talep edildi.



"ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN EN BÜYÜK SORUMLULUKLARINDAN BİRİDİR "



Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, müstehcen tabirlerin sık sık kullanıldığı, ahlaki sınırların aşıldığı, bir tilki ve ayı üzerinden tecavüzü meşrulaştıran ifadelerin yer aldığı gerekçesiyle, eğitimle, pedagojiyle zerre kadar bağdaşmayan kitabın çocuklara vereceği zararın önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.



Yalçın, şunları kaydetti:



"Kitap yazmak belli bir müktesebat, çocuk kitabı yazmak ise pedagojik bazı temel ilkelerden haberdar olmayı gerektirmektedir. Kitap yazmak, canı isteyenin değil, kabiliyeti ve bu alanda özel eğitimi olan insanların yapabileceği bir iştir. Ahlaksızlığı iş edinenlerin çocuklarımızın saf ve masum dünyasına kitap gibi önemli bir değeri kullanarak giriyor olması, bu alanda gerekli denetimin, caydırıcı tedbirlerin olmadığının göstergesidir. Geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak, onları korumak başta yetkililer olmak üzere hepimizin en büyük sorumluluklarından biridir."