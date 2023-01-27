Nükleer enerji lisesi kurulacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Enerji ve Tabii Kaynklar Bakanlığı ile Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi ile imzaladıkları işbirliği protokolünü hatırlattı. İşbirliği kapsamında, çalışmaların başladığını duyurdu.



Bu kapsamda, Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde görevli iki fizik dersi öğretmeni, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde düzenlenen 60 saatlik Nükleer Enerjiye Giriş Eğitimi kursuna katıldı.



Bu eğitimlerin yanı sıra yurt genelinde 6 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde ‘nükleer enerjiye giriş’, seçmeli ders olarak verilmeye başlandı.



Bakan Özer, çalışmaların daha özellikli hale gelmesi için bünyesinde nükleer enerji alanı bulunan bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılması için de çalışmalara başlatıldığını belirtti.