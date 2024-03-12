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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu görüntüleme

Özel Güvenlik 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) sonucu için geri sayım sürüyor. Yapılan açıklamaya göre, ÖGG sınav sonuçları mart ayında ilan edilecek. Adaylar, sonuçları online sistem üzerinden sorgulayıp görüntüleyebilecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu görüntüleme

Özel Güvenlik Sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. Yılın ilk sınavı olan Özel Güvenlik 107. Temel ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı 24 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmıştı.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu görüntüleme - 1

SONUÇLAR MART AYINDA İLAN EDİLECEK

Yayımlanan sınav talimatında yer alan bilgilere Özel Güvenlik Sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında bulunan online işlemler bölümünden görüntüleyebilecek.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu görüntüleme - 2

ÖGG SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG için resmi sayfasında ilgili alana T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodunu yazarak sorgulama yapabilirsiniz.

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