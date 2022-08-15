Öğrenci affı başvuruları başladı

Üniversitelerden daha önce ilişiği kesilenlerle, bir programı kazandığı halde kayıt yaptıramayanların okullarına geri dönebilmesine imkan sağlayan düzenleme, 5 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre bu kapsamda üniversiteler başvuruları almaya başladı.



Başvuru tarihine göre öğrenciler güz ya da bahar dönemine kayıt yaptırabilecekler.



Öğrenci affından; intihal yapanlarla terör örgütleri veya devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara üyeliği nedeniyle ilişiği kesilenler yararlanamayacak.