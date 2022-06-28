Öğrenci affı nedir, ne zaman çıkacak? (Öğrenci affı kimleri kapsıyor, aftan yararlanma şartları nelerdir?)

4 milyon 242 bin 316 öğrencinin beklediği "üniversite öğrenci affı" ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Tüm öğrencilere müjde vermek istediğini açıklayan Erdoğan, öğrenci affının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lisans, yükseklisans ve doktora eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlar belirli şartlarda eğitimlerine devam edebilecekler" dedi.

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?



Türkiye’de Yükseköğretim öğrencileri için ceza afları, çeşitli nedenlerden dolayı yükseköğretim kurumlarıyla ilişikleri kesilmiş öğrencilerin geri kazandırılması anlamına geliyor.

Öğrenci affı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacak.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kayıt yenilememe, yatay geçiş, lise diploması olmadığı için geçici kaydı silinenler, diplomasını kayıt yaptırdığı halde bölümüne götürmeyenler ile üst üste 4 dönem kayıt yenilemeyen açık öğretim öğrencileri başvurabilecek.



2018 yılındaki öğrenci affı kapsamında, "terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler" bu aftan yararlanamamıştı.

Yüksek lisans, doktora ve lisans öğrencilerini kapsayacağı belirtilen 2022 Öğrenci affı şartları henüz belli olmadı.

2022 ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Öğrenci affı ile ilgili kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda 'öğrenci affı' diye bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunuyoruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Disiplin cezası



Kendi isteğiyle okuldan ayrılma



Yabancı dil hazırlık sınıfında başarısızlık

İzinli/Kayıt dondurma



667 sayılı KHK ile yükseköğretim kurumunun kapatılması



Bilimsel hazırlık sınıfında başarısızlık

Tezinin intihalden dolayı iptal edilmesi



Azami Sürenin Dolması Nedeniyle İlişik Kesme



Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilişik kesme.