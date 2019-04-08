Üstün zekalı ve üstün yetenekli öğrenciler üzerinde yapılan araştırmaya göre, yabancı kökenli sözcükler Türkçe karşılıklarının yerine daha çok tercih ediliyor.

İstanbul Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi'ne görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Sibel Selçuk'un 12-14 yaş arası 48 öğrenciyle yaptığı çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hakemli dergisi 'Milli Eğitim'in özel sayısında yer aldı; Hürriyet gazetesinden Esra Ülkar tarafından haberleştirildi.

Buna göre, öğrencilerin sadece yüzde 8'i 'güle güle' kelimesini kullanırken yüzde 40'ı 'bye bye' demeyi tercih ediyor.

İşte diğer örnekler:

Yüzde 47 'full', yüzde 1'i 'tam'

Yüzde 46 'trend', yüzde 2 'eğilim'

Yüzde 29 'okey', yüzde 11 'tamam'

Yüzde 41 'maksimum', yüzde 7 'en fazla'

Yüzde 46 'absürd', yüzde 2 'saçma'

Yüzde 44 'selfie', yüzde 1 'özçekim'

Yüzde 31 'spoiler', yüzde 17 'ön bilgi/ipucu'

Bu durumun sebebi sorgulandığında öğrenciler, yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullandıklarında arkadaşları tarafından anlaşılamadıklarını belirtiyor. Bazı öğrenciler yabancı sözckleri kullanmanın daha havalı olduğunu söylüyor.

Öğrencileirn yüzde 84'ü, yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe içerisinde kullanımını doğal karşılıyor.

Araştırmayı değerlendiren öğretmen Selçuk, "Türkçe'nin daha doğru, bilinçli ve güzel kullanımı için katılımcı öğrencilerin önerilerinin başında,medya ve rol modellerin dilinin iyileştirilmesi ve ezberci eğitimden uzaklaşılması geliyor" dedi.