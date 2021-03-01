Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? (20 bin öğretmen ataması için branş sıralamaları belli oldu mu?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.



"Son 18 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. 2021'de ayırdığımız rakam 147 milyar lira. Yüksek öğretimi dahil ettiğimizde eğitim öğretim bütçemiz 210 milyar lirayı aşıyor. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi daha paylaşmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapıyoruz.

Bu öğretmenlerimizin de katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni yapacağımız 20 bin öğretmen atamasının şimdiden eğitim öğretim camiamıza, milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum"

2020 YILINDA KAÇ ÖĞRETMEN ATANDI?



2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi.

2020 yılı bazı öğretmen atamaları şu şekilde...



Sınıf öğretmenliği ataması 2831,



Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,



İngilizce öğretmeni ataması 1739,



Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,



İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701

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