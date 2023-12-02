Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler 2024 öğretmen atama takviminde

2023 yılının son günlerinde gözler öğretmen atamalarına çevrildi. Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?  2024 öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler 2024 öğretmen atama takviminde

atama kontenjanları ve başvuru takvimi için heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2024 yılı öğretmen atamalarına ilişkin ayrıntılar bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte belli olacak.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler 2024 öğretmen atama takviminde - 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunmuştu. 

Hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliklerinin hep -öğretime verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i, bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da, ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde, gerekeni yapacağız. Evlatlarımızın eğitiminden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Biz eğitim-öğretim konusunu, doğrudan bekamızı ilgilendiren millî bir mesele olarak görüyor, her türlü siyasi hesabın üstünde tutuyoruz. Bu konuda her türlü ufuk açıcı tenkide, yol gösterici teklife de açığız."

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Gözler 2024 öğretmen atama takviminde - 2

Öğretmen atama sayısının aralık ayında belli olması bekleniyor. Branş dağılımının ardından atama takviminin paylaşılması bekleniyor.

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