Öğretmen atamalarında mülakatlar nasıl yapılacak? Bakan Yusuf Tekin’den mülakat açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk canlı yayınında 2023-2024 yeni eğitim öğretim yılını değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Öğretmen alımlarında yapılacak mülakatların kamera kaydı altına alınacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Her bir öğretmen adayı arkadaşımızdan tesadüfi örneklem yoluyla elektronik ortamda hazırlanmış soru sorulacak. Öğrencilere ders anlatır gibi anlatacak. Karşısında arkadaşlarımız olacak, aralarında uzman ve başöğretmenden oluşan komisyon. Sürecin sonucunda öğretmen arkadaşlarımızın neyi ölçeceğine dair kılavuzumuz var." dedi ve sözlerine şunları ekledi:

ÖĞRETMEN ALIMLARINDA KAMERALI SİSTEM



"Sonrasında da 45 dakikanın son kısmı öğretmen adayı arkadaşımız kendi sınavıyla ilgili olarak bir yazılı cevap da verecek. Mülakatın içerisinde kayıt olması açısından. Bütün sınav kamera kaydıyla kayıt altına alınacak."

"TÜRK TOPLUMUNDA AİLE" MÜFREDATA EKLENDİ

Bakan Tekin, "Türk Toplumunda Aile"' adlı dersin müfredata ve seçmeli dersler arasına katıldığını açıkladı.

Yeni müfredat çalışmalarının içerisinde aile konusuna daha fazla öncelik vereceklerini söyleyen Tekin, "Bizi biz yapan değerler her neyse gelecek kuşaklara aksettirebilmek istiyoruz. Bu anlamda hem müfredatımızın içine hem de seçmeli derslerimizin içerisinde "Türk Toplumunda Aile" diye bir ders koyduk." dedi.