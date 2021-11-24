Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 15, ortaöğretimde 13'e indi

Türkiye'de 2002-2003 eğitim öğretim yılında ilköğretimde 28, ortaöğretimde 22 olan öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, 2021-2022 döneminde ilköğretimde 15, ortaöğretimde ise 13'e indi.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibarıyla 57 bin 108'i devlet okulu olmak üzere 71 bin 320 okul, 850 bin derslik bulunuyor.



Devlet okullarında 999 bin 563, özel okullarda 172 bin 328 olmak üzere toplam 1 milyon 171 bin 891 öğretmen görev yapıyor.



Milli Eğitim Bakanlığınca 31 Ocak 2022 itibarıyla 15 bin öğretmen ataması yapılacak. Yeni öğretmenler görevlerine 3 aylık mesleki eğitim programının ardından başlayacak.



Devlet okullarında 15 milyon 506 bin 244, özel okullarda 1 milyon 329 bin 782 ve açık öğretimde 600 bin 506 olmak üzere toplam 17 milyon 436 bin 532 öğrenci eğitim görüyor.



Ayrıca 32 ülkede 1535 öğretmen ve Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsüleri ve yabancı dil bölümlerinde veya büyükelçilikler ve başkonsolosluklar nezdinde açılan Türk kültür merkezlerinde 39 ülkede 101 okutman görev yapıyor.



ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI



Türkiye'deki dersliklerin yarısından fazlasında öğrenci mevcudu 1-25 arasında. Bu durumdaki sınıflar, tüm sınıfların yüzde 56,1'ini, 35'ten fazla öğrenci bulunan sınıflar ise yüzde 13,4'ünü kapsıyor.



2020 yılında ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken, bu sene sayı 23'e indi. Ortaöğretimde bu rakam 30'dan 22'ye geriledi.



2002-2003 eğitim öğretim yılında ilköğretimde 28, ortaöğretimde 22 olan öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, 2021-2022 döneminde ilköğretimde 15, ortaöğretim düzeyinde ise 13'e düştü.



2002 yılından bugüne kadar 713 bin 625 öğretmenin ataması yapıldı. Türkiye'de öğretmenlerin yüzde 60'ı 40 yaşın altında bulunuyor.



