Öğretmen önlükleri hazır | Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler için iki tip önlük hazırladı

Haber: Öykü Tüccar



Öğretmenlere dağıtılacak önlükler belli oldu.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan önlükler, Olgunlaşma Enstitüleri’nde dikildi.



Önlükler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere hediye edilecek.



İKİ TİP ÖNLÜK HAZIRLANDI



Öğretmeneler için iki tip önlük hazırlandı.



Biri tüm kadamelerde kadın ve erkek öğretmenlerin giyeceği önlük.



Diğer önlükse sadece anaokulu öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerine dağıtılacak önlük.

Bu önlük, el işi derslerinde ve etkinlik derslerinde giyilecek.



ZORUNLU DEĞİL



Önlük kararı ilk kez, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 21 Ağustos 2023 tarihli 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılına ilişkin genelgesi ile duyruldu.



Genelgede, “Öğretmenlerin, meslekî temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önlük giymeyi tercih etmeleri teşvik edilecektir.” maddesine yer verildi.



Yani öğretmenlerin dağıtılacak önlükleri giymeleri zorunlu değil.