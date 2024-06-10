Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Yaz dönemi mesleki çalışma programı

Öğretmenler, 7 gün sürecek yüz yüze mesleki çalışma programında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla ilgili incelemeler yapacak ve raporlarını Bakanlığa gönderecek.



Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma karne dağıtımıyla tamamlanırken Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar başlayacak. Bu bağlamda 20-21 Haziran ile 24-28 Haziran haftası öğretmenler için mesleki çalışma dönemi olarak belirlenerek öğretmenler için 7 günlük mesleki çalışma programı hazırlandı. Okulların kapanmasının hemen ardından Kurban Bayramı başladığından il dışına çıkan öğretmenler için de kolaylık sağlandı.



Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecek. Bunun için öğretmenlerin "veri.meb.gov.tr" adresinden başvuruda bulunmaları yeterli olacak.