Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Yaz dönemi mesleki çalışma programı

Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarını bulundukları illerde yapabilmelerine imkân tanındı.Öğretmenlerin bu yılki mesleki çalışma programı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin incelenmesine ayrıldı. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Öğretmenlerin yaz dönemi mesleki çalışma programının ayrıntılarını derledik.

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Yaz dönemi mesleki çalışma programı

Öğretmenler, 7 gün sürecek yüz yüze mesleki çalışma programında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatla ilgili incelemeler yapacak ve raporlarını Bakanlığa gönderecek.

Okullarda 2023-2024 öğretim yılı, 14 Haziran Cuma karne dağıtımıyla tamamlanırken Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar başlayacak. Bu bağlamda 20-21 Haziran ile 24-28 Haziran haftası öğretmenler için mesleki çalışma dönemi olarak belirlenerek öğretmenler için 7 günlük mesleki çalışma programı hazırlandı. Okulların kapanmasının hemen ardından Kurban Bayramı başladığından il dışına çıkan öğretmenler için de kolaylık sağlandı.

Öğretmenler, haziran dönemi mesleki çalışmalara isterlerse görev yaptıkları illerde, isterlerse tercih edecekleri herhangi bir ilde katılabilecek. Bunun için öğretmenlerin "veri..gov.tr" adresinden başvuruda bulunmaları yeterli olacak.

Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Yaz dönemi mesleki çalışma programı - 1

BU YILKİ MESLEKİ ÇALIŞMA YENİ MÜFREDAT İNCELEMESİNE AYRILDI

Öğretmenlerin bu yılki mesleki çalışma programı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin incelenmesine ayrıldı.

Tüm öğretmenler 7 günlük programın ilk 3 gününde, "Programın Ortak Metni" bölümünü inceleyecek. Diğer 3 günde ise alanında program değişikliği olan öğretmenler, kendi alanlarına ilişkin oluşturulan yeni programı zümre olarak tetkik edecek. Alanında program değişikliği olmayan öğretmenler ise 3 günlük sürede Bakanlıkça okul türüne özel hazırlanarak kendilerine gönderilen program doğrultusunda mesleki çalışmalarını yürütecek. Öğretmenler, son gün ise kurul (komisyon) çalışmalarına katılacak.

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