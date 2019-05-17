Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelinin uygulanmasına ilişkin detaylar belli oldu



Buna göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla kasım ve nisan aylarında uygulanacak ara tatiller öğretmenler için mesleki çalışma dönemi kabul edileceğinden ek ders ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak.



Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini de yeni baştan planlayan Bakanlık, bu doğrultuda yeni bir mesleki çalışma planı hazırlıyor.



Bakanlık tarafından yayımlanacak mesleki çalışma takviminde tüm dönemlere ait çalışma alanları ve faaliyet planları yer alacak.



Yeni çalışma takvimi, gelecek eğitim-öğretim yılı itibarıyla tüm okul türlerinde ve aynı anda uygulanmaya başlayacak, takvime yönelik herhangi bir pilotlama süreci olmayacak.

