Öğretmenler Günü ne zaman? 2023 Öğretmenler Günü takvimi

2023-2024 eğitim döneminde Öğretmenler Günü'nün ne zaman, hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Her yıl Kasım ayında kutlanan bu özel gün için geri sayım başladı. İşte, 2023 Öğretmenler Günü takvimi...



ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ TARİHTE KUTLANIR?



Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır.



24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.



Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir



Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.



BU YIL ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?



Bu yıl Öğretmenler Günü 24 Kasım Cuma günü kutlanacak.