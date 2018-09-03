Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlere ikinci başvuru hakkı tanındı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak" ifadesine yer verildi.
Öğretmenlere mazerete bağlı yer değişikliği için ikinci şans
Anadolu AjansıEğitim
Milli Eğitim Bakanlığı, mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlere ikinci başvuru hakkı verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlere ikinci başvuru hakkı tanındı.