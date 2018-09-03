Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlere ikinci başvuru hakkı tanındı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak" ifadesine yer verildi.