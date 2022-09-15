Öğretmenlere, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin bugünden itibaren öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabileceğini duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.09.2022 - 10:18

Öğretmenlere, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirim

Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek.

Milli Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlandığı 17 Haziran'dan itibaren yaz boyu okul yöneticileri ile hazırlık toplantıları yaptıklarını belirtti.

ve okul yöneticileri ile sürekli birlikte zaman geçirdiklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adım atmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu. Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek."

Türkiye genelinde 551 öğretmenevi bulunuyor.

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