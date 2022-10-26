Öğretmenlere uçak bileti indirimi

THY'de 1 Kasım - 1 Nisan tarihleri arasında bilet fiyatları öğretmenlere yüzde 20 indirimli olacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat’ın katılımlarıyla imza töreni gerçekleşti.

Bakan Özer, "Öğretmenlerimize yaşam koşullarında da imkanlarını ne kadar artırabilirsek o kadar ülkemize umutla bakacaklar'' diyerek 1 Kasım ile 1 Nisan arasındaki 6 aylık dönemde, yüzde 20 indirim uygulanacağını söyledi.

İmzalanan protokolle, bursiyerlerin eş ve çocukları da hem uluslararası uçuşlarda hem de yurt içi uçuşlarında yüzde 25 indirimli ve 40 kilogramlık bir bagaj hakkına sahip olacak.

