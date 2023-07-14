Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvurularına ilişkin duyuru yayımlandı: Başvurular ne zaman başlayacak?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru duyurusu yayımlandı.
Öğretmenlerin başvuruları, 28 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak. Atamalar ise 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak
İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI
"1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna
atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak" şartları aranacaktır.
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