Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvurularında görev süresi değişikliği

Öğretmenlerin isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvurularında görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül 2023 tarihi, 31 Aralık 2023 olarak değiştirildiği.

Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvurularında görev süresi değişikliği

Öğretmenlerin isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvurularında görev sürelerinin hesabında esas alınan tarihlerde değişikliğe gidildi.

Açıklama Milli Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Bakan Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, 2023 yılı 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusunda' görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül 2023 tarihini, 31 Aralık 2023 olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle" ifadelerine yer verdi.

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