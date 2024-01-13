Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları başladı: Tayin başvurusu nasıl yapılır?

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih başvuruları ise 13-17 Ocak 2024 tarihleri arasında “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.