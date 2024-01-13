Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları başladı: Tayin başvurusu nasıl yapılır?

2024 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları 13 Ocak itibariyle başladı. “Ön Başvuru” süreci geçtiğimiz günlerde tamamlanan mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri online sistem üzerinden yapılacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları başladı: Tayin başvurusu nasıl yapılır?

Millî Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği ön başvuru ve tercih başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. 

2024 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Tercih Başvuru Ekranı İçin Tıklayın

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları başladı: Tayin başvurusu nasıl yapılır? - 1

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih başvuruları ise 13-17 Ocak 2024 tarihleri arasında “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları başladı: Tayin başvurusu nasıl yapılır? - 2

YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

tarafından yapılan açıklamaya göre, atamalar 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılacak.

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