Okul Gıdası uygulamasına erteleme

Okullarda satılan gıdalar için Bakanlıktan okul gıdası onayı alınması zorunluluğu, 11 Eylül 2023 tarihine ertelendi.

Haberler - ntv.com.tr 09.09.2022 - 09:32

Okul Gıdası uygulamasına erteleme

Okullarda satılan hazır ambalajlı gıdanın 'okul gıdası' olarak onay zorunluluğu 11 Eylül 2023 tarihine ertelendi. 

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Gıdası Hakkında Tebliğ'de yapılan düzenlemeyle geçici bir madde eklendi. 

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerini; Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Millî Bakanı müştereken yürütecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Gıdası onayı verilen firmalar ve ürünleri de, ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 19 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanmıştı.

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