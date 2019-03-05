Milli Eğitim Bakanlığı, okula başlama yaşıyla ilgili detayları açıkladı.
Yeni dönemde okula başlama yaşı 69 ay oluyor.
Buna göre, 69, 70, 71 aylık çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunlu olacak. Ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilecek.
66, 67, 68 aylık çocuklar okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınacak fakat veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilecek.
NE ZAMANDAN İTİBAREN UYGULANACAK?
MEB, yeni düzenlemenin 2019-20 eğitim öğretim yılında uygulanacağını duyurdu.
ŞU ANKİ UYGULAMA NASIL?
Şu anki uygulamada 66 aylık çocuklar otomatik olarak ilkokula kaydediliyor, veliler dilekçe vererek bir yıl erteliyordu.