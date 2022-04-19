Okullar iki yılın ardından 23 Nisan kutlamalarına hazır

Covid-19 salgını nedeniyle iki yıldır yüz yüze kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl eskisi gibi coşkuyla kutlanacak.

Salgının başlamasının hemen ardından Milli Eğitim Bakanlığı, iki yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla evlere taşımıştı. Geçen yıl da salgının devam etmesi nedeniyle, 101. yıla özel kutlama törenleri okullarda yapılamamıştı.



Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm ilköğretim kurumlarında, TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel kutlama törenleri, okullarda tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi yüz yüze kutlanacak.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaretinin ardından çocuklara koltuk bırakma geleneğini bu yıl da sürdürecek.