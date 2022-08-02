Okullar ne zaman açıklacak? (MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi)

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Yeni eğitim ve öğretim yılına bir aydan az bir süre kala okulların açılacağı tarih merak konusu oldu.

Peki ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

Okulların ne zaman açılacağına dair açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Buna göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?



2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlanıyor.



14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.



İkinci ara tatili ise Ramazan Bayramı ile birleştirildi.



ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?



Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.