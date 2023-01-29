Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitiyor? 2. dönem ne zaman başlayacak? (2022-2023 MEB tatil takvimi)

Okulların açılış tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. 20 Ocak'ta karnelerini alan ve yarıyıl tatiline giren öğrenciler, okullarda 2. dönemin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitiyor? 2. dönem ne zaman başlayacak?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil takvimi belli oldu.



Buna göre; 20 Ocak 2023 günü kapanan okullar 6 Şubat 2023 tarihinde yeniden açılacak ve okullarda 2. dönem başlayacak.

2. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?



MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona

erecek.