Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlayacak? (2022-2023 MEB tatil takvimi)

Okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte, 15 tatillik dinlenme süresi başladı. 20 Ocak'ta karnelerini alan öğrenciler tatilin keyfini sürerken bir yandan da okulların açılacağı tarihi sorguluyor. MEB tarafından yayımlanan takvimle birlikte okullarda 2. dönemin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlayacak? (2022-2023 MEB tatil takvimi)

Okullarda 2. dönemin ne zaman başlayacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 20 Ocak'ta karnelerini alan öğrenciler, yeni dönem hazırlıkları için okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman, hangi gün başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimiyle birlikte okullarda takvimi belli oldu.

Buna göre; 20 Ocak 2023 günü kapanan okullar 6 Şubat 2023 tarihinde yeniden açılacak ve okullarda 2. dönem başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem ne zaman başlayacak? (2022-2023 MEB tatil takvimi) - 1

2. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecek.

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