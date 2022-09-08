Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? (2022-2023 MEB okulların açılış tarihi)

Eylül ayına girilmesi ve yaz tatilinin bitmesine kısa bir zaman kala öğrenciler okul öncesi hazırlıklarını yapmaya başladı. Okullar ne zaman açılacak sorusunu sorgulayan öğrenciler ve veliler, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde son hazırlıklarını tamamlamak istiyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?



2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takviminin belli olmasıyla birlikte ara tatil tarihleri de belli oldu.



Buna göre;14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.



İkinci ara tatil ise Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.