Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? (2023-2024 MEB eğitim öğretim yılı takvimi)

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi, okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline çıkan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Yeni öğretim yılı öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenci ve veliler, okulların açılacağı tarihi merak ediyor. İşte ayrıntılar.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.

2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.



Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.



Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.



Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.



Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.



Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.