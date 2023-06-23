Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? 2023 MEB tatil takvimi belli oldu

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı öncesinde, okulların ne zaman açılacağı, hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Karnelerini alıp yaz tatiline çıkan öğrenciler ise yaz tatilinin bitiş tarihini merak ediyor. İşte ayrıntılar.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.



Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.



Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.