Okullar ne zaman kapacak? Bakan Özer'den açıklama

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay İl Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da sona ereceğini belirterek, "Herhangi bir uzatma yapmayacağız." dedi.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



Öte yandan bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil takvimi belli oldu.



Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.



3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK



17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek ara tatilde öğretmenler idari izinli sayılacak.

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.