Okullar ne zaman kapanacak? (2022-2023 MEB tatil takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrenciler hangi tarihlerde tatil yapacaklarını araştırmaya başladı. MEB tarafından yayımlanan yeni iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı ve tatil tarihleri belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?



2022-2023 MEB İŞ TAKVİMİ



2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.

2022-2023 MEB Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan tablo doğrultusunda;

Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak,



Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak,



İkinci dönem, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

