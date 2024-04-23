Okullar ne zaman kapanacak, 3 ay yaz tatili ne zaman başlayacak? (2024 MEB tatil takvimi)

Okulların kapanış tarihiyle ilgili binlerce öğrenci araştırmalarına başladı. 3 ay boyunca yaz tatili yapmak için gün sayan öğrenciler, karnelerini alacağı zamanı bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı tatil takvimi sonrasında, okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak, 3 ay yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak, 3 ay yaz tatili ne zaman başlayacak? (2024 MEB tatil takvimi)

Okullar ne zaman kapanacak sorularına yanıt arayan binlerce öğrenci ve veli, tatili planı yapmak için sorgulamalara başladı. Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte öğrenciler ve velileri için yola çıkacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak, 3 ay yaz tatili ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; 2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

Okullar ne zaman kapanacak, 3 ay yaz tatili ne zaman başlayacak? (2024 MEB tatil takvimi) - 1

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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