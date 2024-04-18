Okullar ne zaman kapanacak? 3 aylık yaz tatili ne zaman başlayacak? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

2023-2024 okulların kapanış tarihi, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. 3 aylık yaz tatilinin başlamasını bekleyen öğrenciler, yoğun ders temposundan uzaklaşmak ve bir süre dinlenmek istiyor. MEB tarafından belirlenen 2023-2024 iş takvimi sonrasında okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.



Buna göre; 2024 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.



2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI



Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.