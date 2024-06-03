Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB okulların kapanış tarihi)

Okulların kapanmasını bekleyen milyonlarca öğrenci geri sayıma başladı. Karne gününün gelmesine kısa bir zaman kala, öğrenciler okulların kapanmasına kaç gün kaldığını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB okulların kapanış tarihi)

2023-2024 okulların kapanış tarihi, yaz tatiline çıkmak için hazırlıklarına başlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 3 ay yaz tatili için karnelerini almayı bekleyen öğrenciler, gözlerini MEB tarafından yayımlanan iş takvimine çevirdi. Peki, 2024 okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB okulların kapanış tarihi) - 1

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Böylelikle 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

2024-2025 ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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