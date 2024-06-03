Okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB okulların kapanış tarihi)

2023-2024 okulların kapanış tarihi, yaz tatiline çıkmak için hazırlıklarına başlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 3 ay yaz tatili için karnelerini almayı bekleyen öğrenciler, gözlerini MEB tarafından yayımlanan iş takvimine çevirdi. Peki, 2024 okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı?



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.



Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

