Okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün alınacak? (2023 MEB okulların kapanış tarihi)

Okulların ne zaman kapanacağı, yaz tatilinin gelmesini bekleyen yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte, okulların kapanacağı ve karnelerin alınacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün alınacak?

Okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün alınacak? (2023 MEB okulların kapanış tarihi)

Okulların kapanışı için geri sayım başladı. Haziran ayına girilmesiyle birlikte binlerce öğrenci ve veli, yaz tatili programı yapmak için okulların kapanacağı günü beklemeye başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün alınacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün alınacak? (2023 MEB okulların kapanış tarihi) - 1

2023-2024 OKULLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...