Okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? (2022-23 MEB sömestir tatili tarihi)

Yarıyıl tatili ne zaman? sorusunun yanıtı, kış aylarının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci tarafından merak edilmeye başladı. MEB tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 15 tatilin ne zaman, hangi gün başlayacağı belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman?



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.



Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona

erecektir.



Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.