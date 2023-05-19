Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? (2023 MEB tatil takvimi)

Okulların ne zaman kapanacağı, yaz tatilinin gelmesini bekleyen yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte tatil yapmak isteyen öğrenciler, 2023 MEB eğitim-öğretim yılı takvimini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? (2023 MEB tatil takvimi)

2022-23 eğitim öğretim yılı sürmeye devam ederken, okulların ne zaman kapanacağı öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. 'in yayımladığı iş takvimi sonrasında, okullarda tatili için tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? (2023 MEB tatil takvimi) - 1

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

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