Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? (2023 MEB tatil takvimi)

2022-23 eğitim öğretim yılı sürmeye devam ederken, okulların ne zaman kapanacağı öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. MEB'in yayımladığı iş takvimi sonrasında, okullarda yaz tatili için tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.



Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.



2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI



2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.



10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.