Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

Okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Haziran ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatilinin başlamasını bekliyor. Kısa bir zaman sonra karnelerini alacak olan öğrenciler daha sonrasında tatil hazırlıklarına başlayacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı? İşte 2023-2024 MEB tatil takvimi.

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

2023-2024 eğitim öğretim yılının bitmesine çok az bir zaman kala, okulların kapanacağı tarih merak ediliyor. MEB tarafından yayımlanan 2024 yılı iş takvimiyle birlikte okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB tatil takvimi) - 1

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Böylelikle 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.

2024-2025 ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLANGICI

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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