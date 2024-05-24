Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

2023-2024 eğitim öğretim yılının bitmesine çok az bir zaman kala, okulların kapanacağı tarih merak ediliyor. MEB tarafından yayımlanan 2024 yılı iş takvimiyle birlikte okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kaç gün kaldı?



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.



Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

